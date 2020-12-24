Almanya ve Türkiye'de futbol oynayan Deniz Naki, çete kurmaktan tutuklandı

Almanya'da profesyonel futbolcu olarak top koşturan futbolcu Deniz Naki'nin (31), Temmuz'dan beri gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.

Alman Die Welt Gazetesi'nde yer alan haberde, futbolcunun bir Kürt çetesine liderlik ettiği yer aldı. Geçen Cuma günü Aachen Savcılığı tarafından yapılan açıklamada da, Naki'nin Kürt grubuna liderlik ettiği söylenen başka bir kişinin daha tutuklandığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten Aachen Savcısı, Deniz Naki'nin bir suç örgütünün lideri olduğunu belirterek, "Bu 12 kişilik grup koruma parası, hırsızlık ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor" açıklamasında bulundu.

2009-2012 yılları arasında Hamburg takımı FC St. Pauli forması giyen, daha sonra Türkiye 3. Liginde Amedspor'da da 2015-2018 yılları arasında forma giyen Naki; suç örgütü kurmak, gasp, hırsızlık ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanarak 5 aydır gözaltında tutuluyor. Terör örgütü PKK ile de bağlantıları olduğu söylenen Naki, 30 Ocak 2018 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "terör propagandası" suçlamasıyla futboldan ömür boyu men edilmişti. Naki ayrıca yaklaşık 58.000 Euro para cezası ödemek zorunda kalmıştı. - AACHEN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı