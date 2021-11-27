Almanya'nın Wuppertal kentine modern bir külliye inşa edilecek

Almanya'nın Wuppertal kentinde 41 yıldır hizmet veren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisinin karşısındaki 6 bin metrekare alan üzerinde aynı anda 800'den fazla kişinin ibadet edebileceği yeni ve modern bir külliye inşa edilecek.

Yaklaşık 30 milyon avroya mal olması beklenen projeyle ilgili düzenlenen basın toplantısında, inşa edilecek külliyede ibadethanenin yanı sıra öğrenci yurdu, yaşlılar evi, çocuk yuvası, sosyal yaşam alanı ve ticari alanlar yer alacak.

Wuppertal DİTİB Merkez Camisi Derneği Başkanı Ersin Özcan ile mimarlar Selim Mercan ile Cengiz Müjde ve cami derneği yönetiminden Mustafa Temizer ile Erol Çelik, düzenlenen toplantıda projenin detaylarını anlattı.

Başkan Özcan, uzun yıllar süren hazırlıklar sonrası projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu vesileyle burada olmamızın sebebi olan, bu dernekleri bizlere emanet eden büyüklerimizi de saygıyla anıyor, ahirete göçmenlerimizi de dua ile anıyoruz, onları yad ediyoruz." dedi

Mimar Mercan, "Sosyal alanı, ibadet hanesi, kreşi, öğrenci yurdu gibi 5 tane ana temeli olan bu çalışmamızın, yıllar içinde son derece atıl bir duruma düşen, illegal merkezlerin ve oyun salonlarının yer aldığı bir konuma gelen bu caddeyi ve bu güzide mahalleyi çalışmamız ilke tekrar hayatın yaşandığı ve paylaşıldığı bir merkez haline dönüştürmek ana hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Külliyenin yapımına 2022 sonunda başlanıp 2026'da tamamlanması ön görülüyor.

AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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