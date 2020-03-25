Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske transfer sırasında Kenya'da kayboldu
Almanya'nın koronavirüs ile mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin kaybolduğu açıklandı.
25.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:47
Almanya'nın koronavirüs ile mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin kaybolduğu açıklandı.
Der Spiegel dergisinde yayınlanan habere göre Savunma Bakanlığının satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maske transit geçtiği Kenya havalimanında kayboldu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com