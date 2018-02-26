Almanya'nın Kim Kardashian'ı Samsunlu Mehtap, Miami Plajlarını Kasıp Kavurdu

Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya'nın Kim Kardashian'ı olarak bilinen TV yıldızı-model Metisha Schaefer, Miami'de ortaya çıktı.

DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

Geçtiğimiz aylarda Türk olduğunu açıklayan Schaefer, arkadaşlarıyla objektiflere takıldı. Gerçek adı Mehtap Yavuz olan Schaefer, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

ÜNLÜ İSİMLERİN KLİBİNDE ROL ALDI

Metisha Schaefer, kısa bir süre önce kendisiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Almanya'da doğdum ve büyüdüm. Gazetecilik mezunuyum. 7 yıl önce Amerika'ya gitmeye karar verdim. Bir ajans beni buldu, oradan sonra modellik ve oyunculuk yolculuğum başladı. 50 Cent, Sean Paul, Jennifer Lopez ve Chris Brown gibi şarkıcıların kliplerin rol aldım. Almanya'daki popülerliğim beni Amerika'ya sürükledi."

Metisha Schaefer, Miami plajlarında böyle görüntülendi;



