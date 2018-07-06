Almanya'dan Suriye Açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin, Suriye'nin güneybatısındaki Ürdün sınırına yakın bölgedeki şiddeti kınadığını söyledi.



Seibert, yaptığı açıklamada, Suriye-Ürdün sınırında, Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşşar Esed rejimine bağlı askerlerin düzenlediği saldırıların insani felakete yol açtığını belirterek, çatışmalardan dolayı bölgeden 320 binden fazla insanın göç etmek zorunda kaldığına ve zor durumda olduklarına işaret etti.



"Alman hükümeti, Suriye-Ürdün sınırında yeniden tırmanan şiddeti kınıyor." diyen Steffen Seibert, özellikle Rusya'ya insani yardım için girişleri ve gerginliği azaltma bölgesi için anlaşmaya varılan ateşkesi yeniden sağlaması çağrısında bulundu.

Seibert, Ürdün'ün sığınmacılar için yaptığı yardımlar konusunda bu ülkeye uluslararası desteğin verilmesi gerektiğini de kaydetti.