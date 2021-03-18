Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı

Dün HDP'nin kapatılması istemiyle dava açılırken, konuyla ilgili olarak birçok açıklama yapıldı. Türkiye'de bazı kesimler HDP'nin kapatılmasını isterken, özellikle muhalefet kapatma kararına karşı olduğunu dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise kapatılma ile ilgili endişe duyulduğu bildirilirken, HDP'nin de PKK ile arasına net mesafe koyması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle 609 sayfalık iddianame hazırlamış, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açılmıştı. İddianamede, HDP, "terör örgütü PKK-KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmakla" suçlanıyor.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN HDP AÇIKLAMASI

Konu Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratırken, muhalefet kapatma kararının yanlış olacağını vurguladı. Konuyla ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı.

DEMOKRATİK STANDARTLARA UYULMASI İSTENDİ

HDP'nin kapatılma davasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği en yüksek demokratik ve anayasal standartlara uymasının beklendiği kaydedildi.

"SONRAKİ SÜRECİ ÇOK DİKKATLİ ŞEKİLDE İZLEYECEĞİZ"

Almanya'nın HDP'nin kapatılma sürecini endişeyle izlediği aktarılan açıklamada, "HDP davası orantılılık konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor çünkü demokratik karar alma, tüm vatandaşların görüş ve çıkarlarının meşru bir temsilini gerektirir. Her şeyden önce, buna canlı bir muhalefet de dahildir. Bu nedenle, sonraki süreci çok dikkatli şekilde izleyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

"HDP TERÖR LİSTESİNDE YER ALAN PKK İLE ARASINA NET ŞEKİLDE MESAFE KOYMALI"

Açıklamada, HDP'den beklentilerinin de AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyması olduğu vurgulanarak, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.