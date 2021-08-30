Almanya'daki Türk kadınlarından Bozkurt ilçesinde selden zarar görenlere destek
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Almanya'daki Türk kadınlarından Bozkurt ilçesinde selden zarar görenlere destek

Almanya'daki Türk kadınlarından Bozkurt ilçesinde selden zarar görenlere destek
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Kadınlar Kolu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden zarar görenlere destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Kadınlar Kolu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden zarar görenlere destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Köln'deki DİTİB Genel Merkezi'nde, Köln Bölge Kadınlar Kolu Başkanı Ümran Aslan, Bozkurt ilçesinde vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için düzenlenen kampanyada topladıkları yardım çekini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen'e verdi.

Daha önce Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde, afet bölgelerinde sıcak yemek ve su ihtiyacının karşılandığını ifade eden Aslan, bu kez de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 10 günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılayacaklarını dile getirdi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, kampanyaya katılanlara teşekkür ederek "Örnek bir davranış gösterdiniz. Rabb'im yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Rabb'imden sizlere bir hayırlı ve bereketli yaşam niyaz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. DİTİB teşkilatımız bünyesinde gönüllü görev yapan bütün kadınlar kolu üyelerine ve kadın cemaatimizi tebrik ediyorum." dedi.

DİTİB olarak Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle binlerce afetzedenin 10 günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Türkmen, "Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi üzerine de bölgeye ulaşarak sıcak yemek hizmeti veren TDV'ye ait mobil mutfak ekibi, çalışmalarını büyük gayretle sürdürüyor. DİTİB ailesi olarak orada bulunmanın önemli olduğunu biliyoruz. Bağış yapan, yardımsever insanlarımızın yardımları devam ettiği sürece biz de köprü olmaya devam edeceğiz. Afette hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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