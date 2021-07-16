Son dakika: Almanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 106'ya yükseldi
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Son dakika: Almanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 106'ya yükseldi

Son dakika: Almanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 106'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Almanya'da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi.

Almanya'da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi.

Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Selde kaybolan bin 300 kişiden haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık bin asker selden etkilenen bölgelerde çalışmalara devam ediyor.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer yaptığı açıklamada, acil durum ilan edildiğini bildirdi. Alman Meteoroloji Merkezi ise ülkenin güneyinde suların yükselmeye devam edeceğini belirtti.

"YÜZYILIN FIRTINASI ÜLKEMİZİ VURDU"

Kuzey Ren Vastfalya eyalet meclisinde düzenlenen "Felaket bölgelerine nasıl yardım yapılmalı" özel oturumda konuşan Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet, başbakanı olduğu eyalette 23 şehir ve ilçenin fırtınadan etkilendiğini belirtmiş, "Yüzyılın fırtınası ülkemizi vurdu" ifadelerini kullanmıştı.

Fırtınan etkisinin henüz geçmediğini, özellikle Erftstadt ve Steinbachtalsperre'de durumun kritik seviyede devam ettiğini ifade eden Laschet, "Evleri köprüleri yeniden yapabiliriz fakat hayatını kaybeden insanların yerini dolduramayız" demişti.

(Sinan Karamurat/İHA)

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Son dakika: Almanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 106'ya yükseldi
Son dakika: Almanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 106'ya yükseldi
Son dakika: Almanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 106'ya yükseldi
Son dakika: Almanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 106'ya yükseldi
Son dakika: Almanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 106'ya yükseldi
Son dakika: Almanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 106'ya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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