Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı
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Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

21.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:41
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı

'nın kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Muhammet Beyazkendir, olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı
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