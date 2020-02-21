Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı
Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
21.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:41
Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Muhammet Beyazkendir, olay sırasında yaşadıklarını anlattı.
Kaynak: AA