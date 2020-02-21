: Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı

21.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:41

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Muhammet Beyazkendir, olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA

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