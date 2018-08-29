Almanya'daki Binealde Sergilenen Erdoğan Heykeli Kaldırıldı

Wiesbaden kentindeki "Kötü Haberler" başlıklı bienal kapsamında sergilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli yetkililerin kararıyla kaldırıldı.

Deutsche Welle'nin haberine göre, tartışma yaratan 4 metre boyundaki altın renkli heykel dün gece itfaiye ekiplerince söküldü.

Heykelin önünde 'basın özgürlüğü' yazılı bir not yer alıyordu.

Bienal kapsamında kentin Almanya'nın Birliği Meydanı'nda sergilenen heykel tartışma yaratmıştı.

27 Ağustos'ta meydana yerleştirilen heykelin üzerine, yerleştirilmesinin ardından sprey boyayla hakaret içeren yazılar yazılmıştı.

Yerel yetkililer güvenliğinin garanti edilememesi nedeniyle, heykeli kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

Heykelde Erdoğan'ın kolu, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Bağdat'ta ABD 2003 Irak işgali sırasında yıkılan ünlü heykelindeki gibi ileriyi işaret ediyordu.

Alman DPA haber ajansına konuşan yerel yetkili, bienal kapsamında dikilen heykelden yetkililerin haberinin olmadığını söylemişti.

Yetkili "Heykelle ilgili birçok telefon aldık. İnsanların kafası karışmıştı, heykelin bienal kapsamında olup olmadığı açık değildi" dedi.

Yerel gazete Wiesbadener Kurier de yetkililerin heykelden haberinin olduğu ancak heykelin Erdoğan heykeli olduğunu bilmediklerini yazdı.

2017'deki anayasa referandumu sırasında Almanya ile Türkiye arasında artan gerilim ve özellikle Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklanması, Almanya toplumunda tepkiyle karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek ay Berlin'i ziyaret etmesi planlanıyor.