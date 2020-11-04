Alman çocuk kanalından skandal paylaşım! İslam'ı asık suratlı insanlar ve silahlı teröristle bağdaştırdılar

Almanya'da yayım yapan KIKA TV adındaki çocuk kanalı, "İslam" yazısının altında asık suratlı 2 insan figürünü, elinde silah bulunan bir teröristin yanında göstererek skandal bir yayına imza attı.

Avrupa genelinde her geçen gün İslam düşmanlığı daha da büyüyor. Son olarak Almanya'da bir çocuk kanalı, İslam'ı terörizmle bağdaştırdı.

TERÖRİST GÖRÜNTÜSÜYLE VERİLDİ

KIKA TV isimli çocuk kanalında, İslam yazısı kullanılarak 2 asık suratlı insan figürüne yer verildi. İnsan figürlerinin hemen yanında da elinde silah bulunan yüzü kapalı bir teröristin görüntüsü kullanıldı.

TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu yayın, Müslümanların tepkisini çekti. Alman makamlara seslenen Müslümanlar, yetkili birimleri çocuk kanalındaki skandala ilişkin harekete geçmeye çağırdı.

"AVRUPA İSLAM DÜŞMANLIĞI HASTALIĞINDAN KURTARILMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son günlerde Avrupa ülkelerinde artan İslam düşmanlığı üzerine açıklama yapıp şu ifadeleri kullanmıştı: "Avrupa ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır. Aksi takdirde bu hastalık Fransa'sından Almanya'sına tüm Avrupa'yı içten çökertecektir."