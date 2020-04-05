Almanya'da yaşayan Cennet teyzeden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 bin euro bağış Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki Cennet teyze, emekli bağışından biriktirdiği 10 bin euroyu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki Cennet teyze, emekli bağışından biriktirdiği 10 bin euroyu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına Almanya'dan da büyük destek geliyor. Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ludwigshafen kentinde yaşayan Cennet B. adlı 70 yaşındaki Türk vatandaşı, biriktirdiği 10 bin euroyu kampanya bağışladı.

Aslen Sivaslı olan 6 çocuk annesi ve 1972 yılından beri Almanya'da yaşayan Cennet B., yapmış olduğu bu hareket ile gönülleri fethetti. Hacca gitmek ve Afrika'ya su kuyusu açtırmak için uzun zamandır emeklilik maaşını biriktiren vatan ve millet sevdalısı Cennet teyze, haberlerden etkilenip tüm birikimini bağış kampanyasına yatırma karar verdiğini açıkladı. Cennet teyze, imkanı olan vatan sevdalılarına bu kampanyaya destek vermeleri çağrısı da yaptı. - BERLİN

Kaynak: İHA