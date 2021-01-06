Avrupa'nın göbeğinde vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avrupa'nın göbeğinde vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu

06.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:24

Almanya'da Meissen kentinde yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Krematoryumdaki çalışanlar, "Her ay 750'nin üzerinde koronadan dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geliyor. Tam kapasite çalışıyoruz. Endişeliyiz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından bu yana 1 milyon 814 bin 565 vakanın tespit edildiği ve 37 bin 180 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı bir krematoryum merkezindeki görüntüler kan dondurdu.

TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR

Alman medyası, Meissen kentindeki bir krematoryumun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerdeki artış nedeniyle tam kapasiteli çalıştığını görüntüledi.

Avrupa'nın göbeğinde vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu

"UZUN SÜREDİR OTURUP DİNLENDİĞİMİZİ HATIRLAMIYORUM"

Görüntülerde, krematoryumda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yüzlerce cesetlerinin yer aldığı tabutlarla dolup taştığı görüntülendi. Alman basınına konuşan çalışanlar, krematoryuma her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geldiğini ifade etti. Çalışanlar, krematoryumunun tam kapasite çalıştığını ifade ederek, "Endişeliyiz. Her ay yüzlerce insan, uzun süredir oturup dinlendiğimizi hatırlamıyorum" dedi.

Avrupa'nın göbeğinde vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu

KREMATORYUM NEDİR?

Krematoryum, cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yer olarak biliniyor. Pek çok din ve kültürde ölü yakma işlemine rastlanır. Bazı kültürlerde ölünün külleri hatıra olarak saklanır. Bunun haricinde bazen salgın hastalık riski taşıyan cesetler de krematoryumlarda yakılır.

Avrupa'nın göbeğinde vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ATEIST TURK: ülkemizde neden krematoryum yok. inancım yok yakılmak istiyorum.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Pınar Gültekin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa'nın göbeğinde vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 14:24:26. #1.15#
title