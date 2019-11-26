Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı
Almanya'da, Grüne Gewölbe Müzesi'nde meydana gelen soygunun görüntüleri yayınlandı.
26.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:18
Almanya'da, Grüne Gewölbe Müzesi'nde meydana gelen soygunun görüntüleri yayınlandı.
25 Kasım günü Dresden kentindeki müzeyi basan soyguncular, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu binadan paha biçilmez eserler çalmıştı.
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı