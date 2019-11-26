Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı
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Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı

Almanya'da, Grüne Gewölbe Müzesi'nde meydana gelen soygunun görüntüleri yayınlandı.

26.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:18

'da, Grüne Gewölbe Müzesi'nde meydana gelen soygunun görüntüleri yayınlandı.

25 Kasım günü kentindeki müzeyi basan soyguncular, 'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu binadan paha biçilmez eserler çalmıştı.

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı
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