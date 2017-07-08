Almanya'da Türklerin Kurduğu Parti, Seçimlere Katılabilmek İçin Destek Arıyor

Almanya'daki bir grup Türk tarafından kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten) partisi, genel seçimlere katılabilmek için, seçmenlerin imza desteğine ihtiyaçları olduğunu açıkladı.



Geçtiğimiz gönlerde, Almanya'nın Köln kentinde kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten / ADD) Partisi'nin ismine Köln mahkemesinden yasak gelmiş, gerekçe olarak ise partinin logosunun Sağcı Parti AfD'nin logosuna benzemesi gösterilmişti.



Ralf Höcker'in, Alman aşırı sağcı parti AfD adına açtığı dava sonucunda yaklaşık 7 ay önce Almanya Parlamentosu'nun "Ermeni soykırımı" yasasını onaylamasına tepki olarak iş adamı Remzi Aru, Avukat Ramazan Akbaş ve Halil Ertem tarafından kurulan partiye Köln Mahkemesi tarafından yasak gelmişti.



"Partiye banka hesabı verilmemesi ve açılan 5 hesabın sebepsizce kapatılması sabırları taşırdı" diyen partinin Basın Sözcüsü Uğur Karadağ, DHA muhabiri Mümin Karaca'ya yaptığı açıklamada mahkemenin taraflı olduğunu, kendilerine çifte standart uygulandığını savunarak, kendilerine yapılan baskılara rağmen parti olarak büyümeye devam ettiklerini söyledi.



Partinin ikinci başkanı Ramazan Akbaş ise "Almanya Meclisi'nden geçen sözde 'Ermeni soykırımı' yasa tasarısına muhalefet olarak kurulan ve geçtiğimiz günlerde bir yaşını dolduran Alman Demokratlar Birliği, kurulduğu günden bu yana Alman derin devleti tarafından yapılan baskılar ve konulan engellere rağmen, bu sene yapılacak olan Almanya genel seçimlerine katılma kararı aldı. Lakin bir senedir uygulanan yaptırımlara yeni birisi daha eklendi.



Parti sözcüsü. 'Partimizin kısaltması olan ADD logosuna, aşırı sağcı parti AFD tarafından dava açıldı ve bu kısaltma mahkeme tarafından yasaklandı. Bunun üzerine arabalarımızdaki reklam yapışkanları dahil, sosyal medya, resimler, reklam baskıları, rozetler, videolar vb. her yerden bu kısaltmayı kaldırtan mahkeme, bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı bizlere defalarca ceza yazdı' diye ekledi.



Kuruluşunun 11'inci ayında Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaletinde yaklaşık 14 bin oy almayı başaran partinin oyları, 2 hafta sonra, "sayım hatası olduğu" gerekçesiyle aşırı sağcı parti AFD'ye verilerek yaklaşık 11 bine düşürüldü.



İki bin seçmenin imzası gerekiyor



Federal çapta kurduğu 6 Eyalet ile genel seçimlere girme hazırlığında bulunan Allianz Deutscher Demokraten partisinin seçime katılabilmek için eyalet başına iki bin kişinin, Alman vatandaşı ve seçme hakkı bulunmak sureti ile imzasını isteyen Federal Seçim Komisyonu, partinin Almanya hukukuna göre parti olup olmadığına karar vermek için yaptığı toplantıda, Allianz Deutscher Demokraten'ın yasalara uygun bir parti olduğuna karar verdi ve uygulanan bu engellere anlam veremediklerini açıkladı.



Alman Demokratlar Partisinin Genel seçimlere katılabilmesi için,



seçmenlerinin desteğine ihtiyacı var. Parti yetkilileri, destek olmanay partinin sitesi www.ad-demokraten.de internet adresinden, info@ad-demokraten.de



e-posta adresinden veya "AD-Demokraten" facebook hesabı üzerinden bilgi alınabileceğini belirtti.



(Fotoğraflı) - Köln