Almanya'da Türk avukat, aldığı ırkçı tehditleri aydınlatacak olanlara ödül vadetti
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Almanya'da Türk avukat, aldığı ırkçı tehditleri aydınlatacak olanlara ödül vadetti

21.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:58
Almanya'da Türk avukat, aldığı ırkçı tehditleri aydınlatacak olanlara ödül vadetti

Almanya'da "NSU 2.0" imzasıyla ırkçı ve tehdit içerikli mesajlar alan Türk avukat Seda Başay Yıldız, kendini ve ailesini tehdit edenlerin yakalanmasını sağlayacak kişilere para ödülü vereceğini açıkladı.

Almanya'da "NSU 2.0" imzasıyla ırkçı ve tehdit içerikli mesajlar alan Türk avukat Seda Başay Yıldız, kendini ve ailesini tehdit edenlerin yakalanmasını sağlayacak kişilere para ödülü vereceğini açıkladı.

Yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "NSU 2.0" imzasıyla gönderilen tehdit içerikli postalarla ilgili faillerin yakalanmasını sağlayacak ipuçları vereceklere 5 bin avro para ödülü vereceğini belirtti.

Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) aşırı sağcı terör örgütü davasının müdahil avukatlarından olan Yıldız, ülke basınına yaptığı açıklamada, sosyal medyadan para ödülü vereceğini açıkladıktan sonra birçok kişinin kendisine bağışta bulunmak istediğini aktardı.

Yıldız, bundan çok mutlu olduğunu ve ödülü iki katına çıkarmayı düşündüğünü, ancak yapılacak bağışların yasalara uygun olup olmadığının incelemesi gerektiğini belirtti.

İlk tehdidi 2 yıl 3 ay önce aldığını söyleyen Yıldız, bu konudaki soruşturmadan umudunu kestiği için böyle bir adım attığını kaydetti.

Avukata tehdit mektubu gönderilmesi

Münih'te görülen NSU davasında, 2000'de öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yürüten Yıldız'a, Ağustos 2018'de kendisi ve ailesi ölümle tehdit edilmişti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler'in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Yıldıza'a ocak 2019'da ikinci tehdit mektubu gönderilmiş aynı adreste oturan babasının, annesinin, eşinin ve çocuğunun isimlerinin yer aldığı "NSU 2.0" imzalı tehdit mektubunda, "Aklı ölmüş pis döner. Sen, polis meslektaşlarımıza ne yaptığının bilincinde değilsin." ifadesi yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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