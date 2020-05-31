Almanya'da Türk aileye ait binada yangın 1 ölü Almanya'da Türk aileye ait binada yangın: 1 ölüTemel ELCİVAN/ALMANYA, (DHA) - Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Werdohl şehrininde Türk ailenin yaşadığı binada yangın çıktı.

Almanya'da Türk aileye ait binada yangın: 1 ölü

Temel ELCİVAN/ALMANYA, (DHA) - Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Werdohl şehrininde Türk ailenin yaşadığı binada yangın çıktı. Çıkan yangında binada bulunan Metin G.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Werdohl şehrininde 6 kişinin kaldığı Türk aileye ait binada yangın çıktı. Yangının (TSİ) ile saat 04.00 sıralarında meydana geldiği henüz nedeninin bilinmediği bildirildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çıkan yangın nedeniyle binanın bodrum katında yalnız yaşayan Metin G.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yangına ilişkin soruşturma başlattı. Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve hem Werdohl şehir idaresinin bina sahibi Türk aile ile temasa geçtiği ifade edildi.

Kaynak: DHA