Almanya'da su hortumu: 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da su hortumu: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Almanya'da su hortumu: 6 yaralı Almanya'nın Kiel kentinde meydana gelen su hortumu nedeniyle 6 kişi yaralanırken, bazı ev ve işyerleri hasar gördü.

- Almanya'da su hortumu: 6 yaralı

KİEL - Almanya'nın Kiel kentinde meydana gelen su hortumu nedeniyle 6 kişi yaralanırken, bazı ev ve işyerleri hasar gördü.

Almanya'nın Schleswig- Holstein eyaletinde yer alan ve Baltık Denizi kıyısında bulunan Kiel kentinde su hortumu meydana geldi. Hortumda, yerel bir kürek takımından 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, birçok ev ve işyerinin de hasar gördüğü aktarıldı. Polis, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğunu bildirdi.

Alman Hava Durumu Servisi (DWD), daha önce bölge için çarşamba akşamından perşembe öğlene kadar şiddetli rüzgar ve hafta sonu için olağanüstü şiddetli yağmur tahmini yapmıştı.

Almanya'da su hortumu: 6 yaralı

Almanya'da su hortumu: 6 yaralı

Almanya'da su hortumu: 6 yaralı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Almanya'da su hortumu: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe
Spor Valentin Rosier Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Stefan Kuntz Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya'da su hortumu: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 23:38:51. #1.11#