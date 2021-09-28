Almanya'da SPD 'Trafik Işığı' koalisyonu için görüşmelere bu hafta başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da SPD "Trafik Işığı" koalisyonu için görüşmelere bu hafta başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Almanya'da SPD

- Almanya'da geçtiğimiz pazar günü yapılan federal seçimlerin ardından seçimde birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon görüşmelerine bu hafta başlayacağını açıkladı.

- Almanya'da geçtiğimiz pazar günü yapılan federal seçimlerin ardından seçimde birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon görüşmelerine bu hafta başlayacağını açıkladı.

Almanya'da halk geçtiğimiz pazar günü 20. federal hükümeti seçmek için sandık başına gitmiş, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak sandıktan birinci çıkmıştı. Almanya'da seçimin tamamlanmasının ardından koalisyon hükümeti kurulması beklenirken, yapılan anket sonucu halkın yüzde 55'inin Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan "Trafik Işığı" koalisyonunu istediği ortaya çıkmıştı.

SPD'nin Federal Meclis'teki Grup Başkanı Rolf Mützenich, SPD'nin bu hafta bir trafik ışığı koalisyonunun kurulmasıyla ilgili görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. FDP ve Yeşiller ile bir trafik ışığı koalisyonu konusunda ilk keşif görüşmeleri yapmayı hedeflediklerini belirten Mützenich, "Seçimler bitti ve şimdi işimize odaklanıyoruz. Yeşiller ve FDP ile bu hafta içinde ön görüşmeler yapmak üzere davet ettik" dedi.

SPD'nin Sağlık Uzmanı Karl Lauterbach, trafik ışığı koalisyonu için umutlu olduğunu belirterek, "Kurulması ihtimali olan üçlü koalisyonda SPD'nin sosyal yönü, Yeşiller tarafından temsil edilen çevre koruması ki bizim de savunduğumuz bu, FDP'den beklenebilecek dijitalleşme. Benim bakış açıma göre, bu çok istikrarlı ve çok modern bir hükümet olabilir. Sonunda bir araya geleceklerini düşünüyorum" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Almanya'da CDUCSU'nun başbakan adayı Laschet yeni hükümeti kurmak istiyor

Almanya'da CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet yeni hükümeti kurmak istiyor

 Almanya'da Hristiyan Birlik (CDUCSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: 'Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için...

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için...

 Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDUCSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy...

Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Mustafa Keser Özge Özpirinçci Burak Yamantürk
Spor Gökhan Töre Lionel Messi Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya'da SPD 'Trafik Işığı' koalisyonu için görüşmelere bu hafta başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 18:47:08. #1.17#