- Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 yeni vak'a tespit edildi

- Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 yeni vak'a tespit edildi

BERLİN - Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'ası tespit edildi, 412 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 Covid-19 vak'asının tespit edilmesinin ardından ülkede toplam vak'a sayısı 1 milyon 612 bin 648'e yükseldi. Açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 412 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 182'ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana Almanya'da 1 milyon 206 bin 200 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirdi.

Öte yandan, Almanya'da aktif Covid-19 taşıyan kişi sayısının 377 bin 266 olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı