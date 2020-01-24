Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü (2)

24.01.2020 19:35 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:35

Almanya'nın Baaden Württemberg eyaletindeki Rot am See kasabasındaki saldırının aile içinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Alman polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 26 yaşında bir Alman vatandaşı olduğunu, aynı zamanda nişancı olan kişinin ruhsatlı silahı ile anne ve babası dahil olmak üzere ailesinden 3'ü kadın, 3'ü erkek 6 kişiyi öldürdüğünü, 2 kişiyi de yaraladığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, ölenlerin cesetlerinin binanın önünde ve arkasında bulunduğunu belitti. Polis, 9 milimetre çapındaki silahıyla ailesini katleden saldırganın ismini açıklamazken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA