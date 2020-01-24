Almanya'da silahlı saldırı

24.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:48

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Aalen polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve saldırının olduğu yere çok sayıda polis ekibinin görevlendirildiği belirtildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, saldırının kişisel bir tartışmanın akabinde yaşandığı ve olayda en az 6 kişinin öldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA