Almanya'da PKK yanlıları sokağa döküldü! Polisin müdahalesi çok sert oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de Pkk yasağının kaldırılmasını isteyen binlerce kişi sloganlar ve marşlar eşliğinde terör propagandasında bulundu. Yürüyüş yaptıkları esnada taşkınlıkta bulunan göstericilerin arasında Avrupalı parti ve örgütlerin de olduğu aktarıldı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Eylem boyunca, terör örgütü PKK sempatizanlığı yapan kişilere bir müddetten sonra güvenlik güçleri müdahalelerde bulunarak, bazı kişileri gözaltına aldı.

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