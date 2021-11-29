Almanya'da PKK yanlıları sokağa döküldü! Polisin müdahalesi çok sert oldu - Haberler
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Almanya'da PKK yanlıları sokağa döküldü! Polisin müdahalesi çok sert oldu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Almanya'da terör örgütü PKK'ya yönelik sık sık düzenlenen eylemlere bir yenisi daha eklendi. Terör sempatizanlığı yapan kişiler taşkınlık yapınca, polisin sert müdahalesi ile karşılaştılar.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Pkk yasağının kaldırılmasını isteyen binlerce kişi sloganlar ve marşlar eşliğinde terör propagandasında bulundu. Yürüyüş yaptıkları esnada taşkınlıkta bulunan göstericilerin arasında Avrupalı parti ve örgütlerin de olduğu aktarıldı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Eylem boyunca, terör örgütü PKK sempatizanlığı yapan kişilere bir müddetten sonra güvenlik güçleri müdahalelerde bulunarak, bazı kişileri gözaltına aldı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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