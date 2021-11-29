Almanya'da PKK yanlıları sokağa döküldü! Polisin müdahalesi çok sert oldu
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
Almanya'da terör örgütü PKK'ya yönelik sık sık düzenlenen eylemlere bir yenisi daha eklendi. Terör sempatizanlığı yapan kişiler taşkınlık yapınca, polisin sert müdahalesi ile karşılaştılar.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Pkk yasağının kaldırılmasını isteyen binlerce kişi sloganlar ve marşlar eşliğinde terör propagandasında bulundu. Yürüyüş yaptıkları esnada taşkınlıkta bulunan göstericilerin arasında Avrupalı parti ve örgütlerin de olduğu aktarıldı.
POLİSTEN SERT MÜDAHALE
Eylem boyunca, terör örgütü PKK sempatizanlığı yapan kişilere bir müddetten sonra güvenlik güçleri müdahalelerde bulunarak, bazı kişileri gözaltına aldı.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet