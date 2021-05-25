Almanya'da organik atık konteynerinden kokain çıktı
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Almanya'da organik atık konteynerinden kokain çıktı

Almanya'da organik atık konteynerinden kokain çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'nın Erding kentindeki bir lojistik şirketinin organik atık konteynerinde milyonlarca Euro değerinde kokain bulundu.

Almanya'nın Erding kentindeki bir lojistik şirketinin organik atık konteynerinde milyonlarca Euro değerinde kokain bulundu.

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Erding kentinde bir lojistik şirketinin çalışanları, organik ayık konteynerinden yabancı maddeleri ayırırken kokain buldu. Erding polisi, kokainin piyasa değerinin 1 milyonun üzerinde olduğunu açıklarken, gümrük yetkilileri ise konteynerde ele geçirilen kokainin Ekvador üzerinde Hollanda'ya, daha sonra Almanya'ya gönderildiğini belirtti.

Kokainin muz kartonlarının içerisine yerleştirildiği ifade edilirken, kartonlardan bin 150'sinin marketlere dağıtıldığı aktarıldı. Marketlere dağıtılan kartonlarda kokain olup olmadığı araştırılıyor. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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