Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: Başbakan Yardımcısı Scholz da meydana indi

Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: Başbakan Yardımcısı Scholz da meydana indi

lmanya'da gelecek hafta Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde ülkede artan ırkçılık protesto edildi. Gösteriye 35 bin kişi katıldı

24.08.2019 21:30
Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: Başbakan Yardımcısı Scholz da meydana indi

Almanya'da gelecek hafta Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde ülkede artan ırkçılık protesto edildi.


Çok sayıda sivil toplum örgütü ve inisiyatifin çağrısıyla "Dışlama yerine dayanışma. Açık ve özgür toplum için" sloganıyla Saksonya'nın Dresden kentinde yapılan yürüyüşe 35 bin kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et