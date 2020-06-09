Almanya'da NSU terör örgütünün Keup Caddesi'ndeki bombalı saldırısının 16. yılı - KÖLN
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Almanya'da NSU terör örgütünün Keup Caddesi'ndeki bombalı saldırısının 16. yılı - KÖLN

Almanya'nın Köln kentinde Keup Caddesi'nde 22 kişinin yaralandığı bombalı saldırının 16'ncı yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

09.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:42

Almanya'nın Köln kentinde Keup Caddesi'nde 22 kişinin yaralandığı bombalı saldırının 16'ncı yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen, çivilerin de kullanıldığı bombalı saldırının yıl dönümündeki anma töreninde patlamanın olduğu yere çelenk bırakılıp beyaz güvercinler uçuruldu.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, burada yaptığı konuşmada, 16 yıl önceki terör saldırısından sonra burada yaşayanlara yöneltilen asılsız ithamlar nedeniyle birçok kişinin mağdur olduğunu söyledi.

Yaşananların unutulmaması için Keup Caddesi'ne bir anıt dikilmesinin önemine işaret eden Erciyes, "Bugün artık Keup Caddesi birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın sembolü haline gelmiştir. Köln Keup Caddesi'yle daha renkli ve daha güçlüdür. Bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı toplumun ve yetkililerin mücadele etmesi beklentimizi yineliyorum." dedi.

Keup Caddesi Esnaf İnisiyatifi Başkanı Meral Şahin ise Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ile bugün yaptığı görüşmede, caddenin girişine bir anıt dikilebileceği iznini aldığını söyledi.

Köln Mülheim Belediye Başkanı Norbert Fuchs ise burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek terörü lanetledi.

Olay

Terör örgütü NSU, 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek Türklerin yoğun yaşadığı bölgede kitlesel ölümler planlamıştı. NSU tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen saldırıda can kaybı yaşanmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin vücutlarına isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.

Almanya'da NSU terör örgütünün Keup Caddesi'ndeki bombalı saldırısının 16. yılı - KÖLN

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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