Almanya'da Nsu Örgütü Kurbanı Türk İçin Anma Töreni Düzenlendi

Almanya'da, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından 4 Nisan 2006 yılında öldürülen Mehmet Kubaşık, ölümünün 13'üncü yılında tören ile anıldı.

Almanya'da, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından 4 Nisan 2006 yılında öldürülen Mehmet Kubaşık, ölümünün 13'üncü yılında Dortmund şehrinde öldürüldüğü büfenin önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sireau katıldı.

"Adalet mutlaka tecelli etmeli"

Anma töreninde konuşan Başkonsolos Cebeci, NSU terör örgütünün tüm uzantılarının ortaya çıkartılmasına vurgu yaparak, "Adalet mutlaka tecelli etmeli" dedi. Yaşanan acının gerek Kubaşık'ın ailesi, gerekse Dortmund şehrinde yaşayan Türkler için ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Başkonsolos Cebeci,"NSU terör örgütünün tüm boyutları ile ortaya çıkarılmalı. Adaletin tecelli etmesi, toplum vicdanının rahatlaması bakımından çok büyük bir önem taşıyor"dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA