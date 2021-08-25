Almanya'da Müslüman öğrenciler okullarına camilerde dua ederek başladı

Almanya'da 2021-2022 öğretim yılının başlamasıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami derneklerinde okula başlayan öğrenciler için "Bed-i Besmele" isimli dua programları düzenlendi.

Almanya'da 2021-2022 öğretim yılının başlamasıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami derneklerinde okula başlayan öğrenciler için "Bed-i Besmele" isimli dua programları düzenlendi.

Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde okulların eğitim ve öğretime başlaması dolayısıyla DİTİB'e bağlı cami derneklerinde bir araya gelen öğrenciler, dua ederek okula başladı.

Camilerde icra edilen merasimlerde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, çocukların başarıları için dualar edildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, camilerde düzenledikleri "Bed-i Besmele" merasimlerinin gelenek haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Camilerimizde çocuklarımız büyüdüğünde bugünü hatırlayarak‚ 'okul hayatımıza camide besmele çekerek ve dua ederek başladık' diyecekleri bir geleneği devam ettiriyoruz. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında camilerde düzenlediğimiz törenlerden çocuklar kadar ailelerinin de mutlu olduklarına şahit oluyoruz. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının bütün eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

Camilerde düzenlenen törenlerde, öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verildi.

Almanya'da DİTİB'e bağlı 950'den fazla cami derneği bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek