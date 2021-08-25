Almanya'da Müslüman öğrenciler okullarına camilerde dua ederek başladı
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Almanya'da Müslüman öğrenciler okullarına camilerde dua ederek başladı

Almanya'da Müslüman öğrenciler okullarına camilerde dua ederek başladı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'da 2021-2022 öğretim yılının başlamasıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami derneklerinde okula başlayan öğrenciler için "Bed-i Besmele" isimli dua programları düzenlendi.

Almanya'da 2021-2022 öğretim yılının başlamasıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami derneklerinde okula başlayan öğrenciler için "Bed-i Besmele" isimli dua programları düzenlendi.

Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde okulların eğitim ve öğretime başlaması dolayısıyla DİTİB'e bağlı cami derneklerinde bir araya gelen öğrenciler, dua ederek okula başladı.

Camilerde icra edilen merasimlerde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, çocukların başarıları için dualar edildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, camilerde düzenledikleri "Bed-i Besmele" merasimlerinin gelenek haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Camilerimizde çocuklarımız büyüdüğünde bugünü hatırlayarak‚ 'okul hayatımıza camide besmele çekerek ve dua ederek başladık' diyecekleri bir geleneği devam ettiriyoruz. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında camilerde düzenlediğimiz törenlerden çocuklar kadar ailelerinin de mutlu olduklarına şahit oluyoruz. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının bütün eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

Camilerde düzenlenen törenlerde, öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verildi.

Almanya'da DİTİB'e bağlı 950'den fazla cami derneği bulunuyor.

Almanya'da Müslüman öğrenciler okullarına camilerde dua ederek başladı
Almanya'da Müslüman öğrenciler okullarına camilerde dua ederek başladı
Almanya'da Müslüman öğrenciler okullarına camilerde dua ederek başladı
Almanya'da Müslüman öğrenciler okullarına camilerde dua ederek başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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