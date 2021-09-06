Almanya'da küçük uçak düştü: 1 ölü
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Almanya'da küçük uçak düştü: 1 ölü

Almanya'da küçük uçak düştü: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Sigen kenti yakınlarında sabah saatlerinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Sigen kenti yakınlarında sabah saatlerinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin intihar olabileceği üzerinden duruluyor.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Sigen kenti yakınlarında sabah saatlerinde küçük bir uçak düştü. Ormanlık alana düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi. Kurtarma ekipleri, pilotun cansız bedenini kaza yerinden yaklaşık 500 metre uzakta buldu.

Siegen polisi tarafından yapılan açıklamada, kazada teknik bir kusur ve insan hatası olmadığı belirtildi. Müfettişler, kaza mahallinde yapılan inceleme sonrasında olayın intihar olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Söz konusu uçağın sıra dışı bir uçuş gerçekleştirdiği ve bu nedenle Federal Uçak Kaza Soruşturma Bürosu'ndan uzmanların uçak üzerinde araştırma başlattığı aktarıldı.

(Mustafa Tığlı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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