Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek
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Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek

06.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:50

Koronavirüs salgınıyla boğuşan Almanya'da bazı bölgelerde tespit edilen kuş gribinin yayılmasını önlemek için yaklaşık 62 bin hindi ve ördeğin öldürülmesine karar verildi.

Cloppenburg yerel hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lower Saxony eyaletindeki kuşlarda 'kuş gribi' olarak bilinen H5N8 virüsüne rastlanması üzerine, ülkenin kümes hayvanı üretiminin merkezi olarak bilinen bölgede toplu itlaf kararı alındı.

GEÇEN AY 29 BİN KÜMES HAYVANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Göç eden yabani hayvanlar tarafından taşındığı tahmin edilen virüsün diğer çiftliklere yayılmasını engellemek üzere, Almanya'da geçen ay da yaklaşık 29 bin kümes hayvanının öldürülmesi kararı alınmıştı.

Bunun yanında, kitlesel kümes hayvanı üretiminde bulunan İngiltere ve Fransa'da kuş gribinden etkilenen ülkeler arasında.

KUŞ GRİBİ AVRUPA'DA DA YAYILIYOR

Şimdiye kadar kuş gribi virüsünün tespit edildiği Avrupa ülkeleri arasında Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Danimarka, İsveç, Polonya, Hırvatistan ve Ukrayna yer alıyor.

Öte yandan, Hindistan'ın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere Asya ülkeleri de kuş gribi korkusundan etkilendi.

Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek
Haber Yorumları (4)
D: bu sinavdan da kalan insan oğlu. sanıyormusunuz yaptıklarınız yanınıza kar kalacak. bunun bedelini görün bakın nasıl ödeyeceğiz. bizler mazlumlara kıydığımız sürece belalar eksik olmayacak
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YİĞİDO: Suriyeliler sizide biterecek. Maşallah dedikleri 3 gün yaşıyor.
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KARACADAG: 100 seneydi hic bir virus yoktu hepsi koronayla beraber patlak vermesi manidardir insanin basta inanasi geliyordu ama oyle bir yaptilarki zadece acizlik ve yalan haberler kimse inanmaz artik bunlara
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