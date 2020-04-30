Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 467'ye yükseldi
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Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 467'ye yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 467'ye yükseldi
30.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:32

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 153 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 161 bin 539 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6'ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 123 bin 500'ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 467'ye çıktı.


Kaynak: DHA

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