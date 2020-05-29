Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 570'e yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.
29.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:35
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 37 kişi artarak 8 bin 570'e ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 557 artışla 182 bin 452'ye yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 37 kişi artarak 8 bin 570'e ulaştı.
Kaynak: DHA