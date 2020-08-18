Almanya'da kendi kızına cinsel tacizde bulunan pedofilin davası başladı
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BBC

Almanya'da kendi kızına cinsel tacizde bulunan pedofilin davası başladı

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük pedofil soruşturması kapsamında, kendi kızına bebekken cinsel tacizde bulunmakla suçlanan bir kişinin mahkemesi Köln'de başladı.

Almanya'da kendi kızına cinsel tacizde bulunan pedofilin davası başladı
18.08.2020 00:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 01:45

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük pedofil soruşturması kapsamında, kendi kızına bebekken cinsel tacizde bulunmakla suçlanan bir kişinin mahkemesi Köln'de başladı.

Polis yetkilileri, 43 yaşındaki Jörg L'nin İsviçre merkezli güvenli mesajlaşma servisi Threema'da paylaştığı fotoğrafların pedofil ağlarında on binlerce kişi tarafından görüldüğünü açıkladı.

Zanlının Köln yakınlarında Bergisch Gladbach'taki evine Ekim ayında yapılan baskının ardından polis, pedofili ile suçlanan onlarca kişiyi de soruşturma kapsamına aldı.

Aşçı olduğu belirtilen zanlının karısı da mahkemede ona karşı ifade verecek.

Soruşturmada 16 eyalette 87 pedofili zanlısı tespit edildi ve üç ay ile 15 yaş arasında 50 çocuk, istismarcı ebeveynlerinden uzaklaştırıldı.

Fotoğraflardan dolayı travma yaşayan üç dedektif hastalık iznine ayrıldı.

Mahkeme sözcüsü Michaela Brunssen, Jörg L'nin "kendi kızına 61 kez cinsel şiddet ve bazen aşırı şiddet uyguladığının iddia edildiğini" söyledi.

15 yıla kadar hapis cezası bekleniyor

Alman medyası, davayla ilgili olarak 130 dedektifin terabaytlarca büyüklükte video ve fotoğraf dosyalarını incelemeye devam ettiğini bildirdi.

Yasal nedenlerden dolayı Jörg L'nin soyadının açıklanmadığı ve kızının kimliğini korumak amacıyla hem kendi hem de karısının ifadesinin kapalı kapılar ardında alınacağı belirtiliyor.

11 gün sürmesi beklenen mahkemenin zanlıya 15 yıla kadar hapis cezası vermesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamındaki pedofil mesajlaşma gruplarında 30 bin kadar kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Bazı mesajlaşmalara aynı anda 1800 kişi dahil olabiliyor.

Savcılığın iddianamesinde Jörg L'nin bir mesaj partneri ile birçok kez haberleştiği ve kendi çocuklarına cinsel tacizde bulundukları belirtiliyor.

27 yaşında eski bir asker olan bu mesaj partneri Mayıs ayında şiddetli cinsel taciz suçlamasından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başta Kuzey Ren Westfalya eyaleti olmak üzere Almanya son dönemlerde birçok çocuk tacizi skandalı ile sarsıldı.

Münster'de bir bodrum katında fotoğraf ve videoların bulunması üzerine Haziran'da 11 kişi çocuklara yönelik cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten dedektifler o sırada 5, 10 ve 12 yaşlarında üç pedofili mağduru tespit ettiklerini açıklamıştı.

Daha önce ise 1998-2018 yılları arasında Lügde bölgesindeki bir kamp alanında birçok erkeğin çocukları yüzlerce kez taciz ettiği tespit edilmişti. Mağdurların tacize uğradıkları dönemlerde 3 ila 14 yaş arasında oldukları belirlenmişti.

BBC
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