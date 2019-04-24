Almanya'da Kaza Kurbanı Üç Genç Son Yolculuklarına Uğurlandı

21 Nisan'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 3 genç, Melih Pekmezci (19), Sefer Baş (21) ve Can Demir (21) Recklinghausen/Marl kenti DiTiB Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi Mustafa Akpınar, gençlerin aileleri ve sevdikleri ile birlikte dernek yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında duygulu anlar yaşandı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Melih Pekmezci'nin cenazesi memleketi Devrek'e, Sefer Baş'ın cenazesi de defnedilmek için memleketi Zonguldak'a gönderilmek üzere havalimanına gönderildi. Kazada hayatını kaybeden üç gençten biri olan Can Demir ise Marl'daki Müslüman mezarlığına defnedildi. - Ceylan

Kaynak: DHA