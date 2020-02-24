Almanya'da karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı
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Almanya'da karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı

Almanya'nın Hessen eyaletinin Volkmarsen kasabasında, karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

24.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:58
Almanya'da karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı

'nın eyaletinin Volkmarsen kasabasında, karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.


Alman basınında yer alan haberlere göre, olay sırasında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA
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