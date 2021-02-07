Almanya'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Almanya'da etkili olan yoğun kar ve aşırı soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Almanya'da etkili olan yoğun kar ve aşırı soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Özellikle Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde etkili olan tipi ve buzlanmadan dolayı tren seferleri iptal edildi, otoyollarda araçlar yollarda kaldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis buzlanmadan dolayı bazı otoyolları kapattı.

Birçok kentte otobüs seferleri durdurulurken buzlanmadan dolayı yüzlerce trafik kazası meydana geldi.

Alman Demiryollarından (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada, Hamburg ile Kuzey Ren Vestfalya arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği, Hamburg-Berlin tren hattında da aksamaların yaşanacağı bildirildi.

Açıklamada, Almanya ile Hollanda arasındaki tren seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Kuzey-Ren Vestfalya'nın Hagen kentinde bir sirk çadırının çöktüğü, burada bulunan 13 hayvanın kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ostfriesland bölgesinde ise ağaçların devrildiği kaydedildi.

Kuzey-Ren Vestfalya polisi, halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, kar ve tipinin ülkenin orta bölgesini etkisi altına aldığına işaret edilerek, olumsuz hava şartlarının yarına kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay