Almanya'da ırkçılık kavramı nasıl tartışılıyor, kurumsal ve sosyal olarak ırkçılığa karşı nasıl...
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Almanya'da ırkçılık kavramı nasıl tartışılıyor, kurumsal ve sosyal olarak ırkçılığa karşı nasıl...

Gazeteci Fulya Canşen, sosyal bilimci Prof. Kemal Bozay ile ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestoların dünyaya yayılmasını ve Almanya özelinde ırkçılık karşıtı söylem ve hareketlerin geleceği ile ırkçılığın kurumsal, sosyal ve toplumsal olarak nasıl aşılabileceğine yönelik senaryoları konuştu.

14.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:47

Gazeteci Fulya Canşen, sosyal bilimci Prof. Kemal Bozay ile ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestoların dünyaya yayılmasını ve Almanya özelinde ırkçılık karşıtı söylem ve hareketlerin geleceği ile ırkçılığın kurumsal, sosyal ve toplumsal olarak nasıl aşılabileceğine yönelik senaryoları konuştu.

Almanya'da ırkçılık kavramı nasıl tartışılıyor, kurumsal ve sosyal olarak ırkçılığa karşı nasıl...

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