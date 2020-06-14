Almanya'da ırkçılık kavramı nasıl tartışılıyor, kurumsal ve sosyal olarak ırkçılığa karşı nasıl... Gazeteci Fulya Canşen, sosyal bilimci Prof. Kemal Bozay ile ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestoların dünyaya yayılmasını ve Almanya özelinde ırkçılık karşıtı söylem ve hareketlerin geleceği ile ırkçılığın kurumsal, sosyal ve toplumsal olarak nasıl aşılabileceğine yönelik senaryoları konuştu.

Gazeteci Fulya Canşen, sosyal bilimci Prof. Kemal Bozay ile ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestoların dünyaya yayılmasını ve Almanya özelinde ırkçılık karşıtı söylem ve hareketlerin geleceği ile ırkçılığın kurumsal, sosyal ve toplumsal olarak nasıl aşılabileceğine yönelik senaryoları konuştu. Kaynak: DailyMotion.com