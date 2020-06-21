Almanya'da gurbetçiler arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti
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Almanya'da gurbetçiler arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti

Almanya'da yaşayan iki gurbetçinin alacak-verecek kavgası kanlı bitti.

Almanya'da gurbetçiler arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti
21.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:48

Almanya'da yaşayan iki gurbetçinin alacak-verecek kavgası kanlı bitti.  Şahin Gürbüz (47) borç verdiği Rıdvan İ. tarafından 4 kurşunla öldürüldü

Almanya'da yaşayan iki gurbetçinin alacak-verecek kavgası kanlı bitti. Olay, Bavyera Eyaleti"nde meydana geldi. 47 yaşındaki Konya doğumlu olduğu öğrenilen Şahin Gürbüz'ün borç verdiği  Rıdvan İ. tarafından 4 kurşunla öldürüldüğü öğrenildi. Cinayet şüphelisi Rıdvan İ'nin olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

4 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Geçtiğimiz cuma günü Şahin Gürbüz'ün Rıdvan İ'den 500 Euro tutarındaki borcunu istediği, Rıdvan İ'nin borcunu vermemekte direnmesinin ardından ikilinin arasında kavga çıktığı bildirildi. Tartışmanın büyümesinin ardından Rıdvan İ'nin Şahin Gürbüz'e 4 el ateş ederek öldürdüğü ifade edildi. Gürbüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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