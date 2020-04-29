Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
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Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu

Almanya'da yaşayan kalp hastalıkları uzmanı Metin Çakır, sosyal medya hesabından eşcinselliği "hastalık" olarak nitelendirmesi sonrası görevinden alındı.

Almanya'da
29.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:09

Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Helius kliniğinde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Türk doktor Metin Çakır, sosyal medya hesabından, eşcinsellik ile ilgili yaptığı paylaşım yüzünden işinden kovuldu.

"EŞCİNSELLİK HASTALIKTIR"

Çakır, "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" paylaşımında bulundu.

Almanya'da 'Eşcinsellik hastalıktır' paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu

GÖREVİNDEN ALINDI

Söz konusu paylaşımın ardından tepki yağmuruna tutulan Çakır, paylaşımını sildi ardından da hesabını kapattı. Helius kliniğinden Alman medyasına yapılan açıklamada ise Çakır'ın görevden alındığı duyuruldu.

"DURUMU İNCELEYECEĞİZ"

Açıklamada, "Çalışanımızla oturup geçici olarak görevden ayrılmasını kararlaştırdık. Tabip odası ile durumu inceleyip bir değerlendirmede bulunacağız. Kendisi 20 yıldır hastanemizde görev yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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