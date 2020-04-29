Almanya'da en az 5 kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı: 4 kişi yaralandı Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen bir bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Emniyetten yapılan açıklamada, salı gecesi gerçekleşen hadisenin ardından iki saldırganın gözaltına alındığı bildirildi

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Emniyetten yapılan açıklamada, salı gecesi gerçekleşen hadisenin ardından iki saldırganın gözaltına alındığı bildirildi. Reuters'ın Alman Focus dergisine dayandırarak verdiği haberde, 5 ila 7 kişinin ellerindeki bıçaklarla yoldan geçenlere saldırdığı belirtilirken yaralanan dört kişinin hastaneye kaldırıldıkları ve hayati tehlikelerinin de bulunmadığı aktarıldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com