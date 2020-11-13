Almanya'da camiye bomba ihbarı paniğe neden oldu
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Almanya'da camiye bomba ihbarı paniğe neden oldu

13.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:12
Almanya'da camiye bomba ihbarı paniğe neden oldu

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Mannheim kentindeki Yavuz Sultan Selim Camii'ne, "Camide gizli iki bomba var, en kısa zamanda patlayacak, her taraf kan gölüne dönecek.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Mannheim kentindeki Yavuz Sultan Selim Camii'ne, "Camide gizli iki bomba var, en kısa zamanda patlayacak, her taraf kan gölüne dönecek. Müslümanlar ölecek" yazılı e-posta gönderilmesi korkuya neden oldu

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Mannheim kentindeki Yavuz Sultan Selim Camii'ne e-posta yoluyla gönderilen mesaj sonucu polis harekete geçti. Atılan tehdit mailinde, "Camide gizli iki bomba var, en kısa zamanda patlayacak, her taraf kan gölüne dönecek. Müslümanlar ölecek" ifadeleri yer aldı. Polis ekipleri, Cuma namazı öncesi camiyi tahliye etti. Cuma namazı için cemaat, çevredeki camilere yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, uzman ekipler ve kokuya duyarlı köpeklerle bomba araması yaptı. Yapılan aramalarda polis herhangi bir bomba veya patlayıcıya rastlamadı. Yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Yerel saatle 13.55'te cami yeniden ibadete açıldı. İkindi namazı cemaatle toplu olarak kılındı.

"SORUMLULULAR BULUNSUN" ÇAĞRISI

Yavuz Sultan Selim Camii Dernek Başkanı İsmail Hakkı Çakır, polisin camide yaptığı bomba araması nedeniyle Cuma namazında camiyi tahliye etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Çakır, yetkililerden camilere yönelik bu tür saldırı ve insanları huzursuz etmeye yönelik çaba sarf edenlerin biran önce bulunmasını talep etti.


- Köln

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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