Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Almanya'da bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu.

Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu

Almanya'da bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu. Çocukları annesinin öldürdüğü ortaya çıktı.

Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Cansız bedenleri bulunan çocukların 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarında olduğu açıklandı.

ANNEANNEDEN POLİSE İHBAR ÇOCUKLARI ANNELERİ ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı'nın ( DHA) elde ettiği bilgilere göre, Wuppertal polisi sözcüsü, olayın çocukların Mönchengladbach'ta yaşayan anneannesinin polisi arayarak çocukları annelerinin öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine ortaya çıktığı öğrenildi. Kimliği henüz açıklanmayan ve 27 yaşında olduğu açıklanan annenin Düsseldorf'taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. 11 yaşındaki diğer çocuğun ise anneannesinin yanında bulunduğu öğrenilirken, 5 çocuğunu öldüren annenein polis merkezinde sorguda olduğu ifade edildi.

İNCELEME EKİBİ OLUŞTURULDU

Solingen'de polis, 40 kişilik bir inceleme ekibinin oluşturulduğunu ve olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Polis sözcüsü Stefan Weiand, 'Henüz konu hakkında bir şey söyleyemeyiz. Anneyi sorgulamamız gerekiyor. Çocukların ölüm nedeni hakkında hiçbir şey söyleyemiyoruz, incelemeler sürüyor' dedi.

SOLİNGEN BELEDİYE BAŞKANI ŞOK OLDUM

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şehrimizde beş çocuğun öldüğü haberiyle şok oldum ve derinden etkilendim. Bu beş canın yasını tutuyorum. Çocuklara ve aileye yakın olan herkese başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı. Daha sonra çocukların bulunduğu apartmanın önüne gelerek mum bırakan Kurzbach, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Bugün Solingen'de çok üzüldüğümüz bir gün, çünkü kalplerimizi derinden etkileyen bir eylem gerçekleşti' dedi.

- Almanya

Kaynak: DHA