Almanya'da bazı hastanelerin Rus ve Belaruslu vatandaşları hasta olarak kabul etmediği ortaya çıktı - Haberler

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Almanya'da bazı hastanelerin Rus ve Belaruslu vatandaşları hasta olarak kabul etmediği ortaya çıktı

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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Almanya'da bazı hastanelerin Rus ve Belaruslu vatandaşları hasta olarak kabul etmediği ortaya çıktı

Almanya'da bulunan Latros Kliniği'nin Belarus ve Rus vatandaşlarını hasta olarak kabul etmediği ortaya çıktı. Olayın sosyal medyaya sızması ile birlikte hastane çok sayıda insan tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Münih'teki Latros Kliniği, çalışanlarına gönderdiği bir yazıda, Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu. Yazıda, Rus ve Belaruslu vatandaşların planlanan ameliyatları varsa ertelenmesi istendi.

"HİÇBİR RUS VE BELARUSLU TEDAVİ EDİLMEYECEK"

Rus ordusunun Belarus hükümetinin yardımıyla Ukrayna'yı işgalinin şiddetle kınandığı belirtilen yazıda, "Rusya özgürlüğümüzü ve demokrasimizi tehdit ediyor. Bu nedenle, şu andan itibaren ve bir sonraki duyuruya kadar hiçbir Rusya ve Belarus vatandaşı tarafımızdan tedavi edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da bazı hastanelerin Rus ve Belaruslu insanları hasta olarak kabul etmediği ortaya çıktı

HASTANEYE BÜYÜK TEPKİ YAĞDI

Yazının sosyal medyaya düşmesinin ardından klinik, çok sayıda kişi tarafından eleştirildi. Hastane yoğun eleştiriler karşısında geri adım atarak özür diledi ancak söz konusu vatandaşların hasta olarak kabul edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Bilsay Özer
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Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Almanya, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

haksız mıyım:

bence bu doğru olan. başka halkların acısını umursamayanları sen de umursamayacaksın ki belki empati yapabilsinler. ambargoya, kısıtlamalara devammm

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Hamit Gündoğdu:

Bence Almanya'nın bu tutumu 2. Dünya Savaşı'ndan kalan hazımsızlıktan başka birşey değildir.

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