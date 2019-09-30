Almanya'da aşırı sağcı grubun 8 üyesinin yargılandığı dava Dresden kentinde başladı
Almanya’da şiddet kullanarak, siyasi ayaklanma çıkartmakla suçlanan aşırı sağcı “Revolution Chemnitz” grubun 8 üyesinin yargılandığı dava Dresden kentinde başladı.
30.09.2019 18:16
Almanya'da şiddet kullanarak, siyasi ayaklanma çıkartmakla suçlanan aşırı sağcı "Revolution Chemnitz" grubun 8 üyesinin yargılandığı dava Dresden kentinde başladı.
Yaşları 21 ila 32 arasında değişen sanıklar, savcılık tarafından "aşırı sağ terör örgütü kurmakla" suçlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com