Almanya'da 13 yaşındaki Türk çocuk, akranı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü
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Almanya'da 13 yaşındaki Türk çocuk, akranı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

27.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:26
Almanya'da 13 yaşındaki Türk çocuk, akranı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

13 yaşındaki Sinan Toptik, 14 yaşındaki Eren adlı çocuk tarafından götürüldüğü ormanlık alanda bıçaklanarak öldürüldü. Polis, Sinan'ın kız arkadaşı tarafından tuzağa çekildiği ihtimali üzerinde dururken; katil zanlısının ise suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Sinsheim adlı kasabada işlenen vahşi cinayette 13 yaşındaki Sinan Toptik'in kıskançlık kurbanı olduğu belirtildi.

SEVGİLİSİ ÇAĞIRMIŞ

Kız arkadaşının Sinan'ı buluşmak için ormanlık alana çağırdığı ve yalnız gelmesi için ısrarcı olduğunu belirleyen polis yetkilileri, Sinan'ın kız arkadaşı tarafından tuzağa çekildiğini tahmin ediyor.

DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

Katil zanlısı 14 yaşındaki Eren'in kısa bir tartışmadan sonra evden getirdiği mutfak bıçağıyla Sinan'ı defalarca bıçakladığı kaydedildi. Göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle Sinan'ın olay yerinde can verdiği belirtildi.

KATİLİYLE TEK ORTAK NOKTASI KIZ ARKADAŞI

Polis, olay öncesindeki cep telefonu yazışmalarının incelendiğini ancak 12 yaşındaki kızın cezai ehliyeti bulunmadığı için detaylı bilgi verilmeyeceğini açıkladı. Sinan ve katil zanlısının farklı okullara gittikleri ve birbirlerini Sinan'ın kız arkadaşı üzerinden tanıdıkları açıklandı.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Öte yandan olay yerinde tutuklanan katil zanlısı Eren'in suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Zanlının geçtiğimiz yıl kasım ayında okuldan başka bir çocuğu bıçakladığı ve ağır yaralanan çocuğun ölümden döndüğü açıklandı. Daha önce de bir çok kez suç işleyen zanlının, bu olaydan sonra çocuk ve gençlik psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğü belirtildi.

Sinsheim'daki komşulardan edinilen bilgilere göre, Eren'in babasının yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'de intihar ettiği, Sinan Toptik'in ailesinin ise Sinsheim ve Heidelberg'de döner büfesi işlettiği öğrenildi. Sinan, dün Sinsheim Müslüman Mezarlığı'na defnedildi.

Haber Yorumları (6)
ERHAN: Bizi ilgilendirmiyor Türk ismi taşıyabilir ama sonuçta Alman işte, Türkiye sevdalısı olsalar gelirler Burada yaşarlar ama para sevdalısı onlar , Avrupa’da yaşan bütün Türkler para için orda ve Türkiye’ye dönmezler
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RECEP: tedavi edilse ne olur? İleride yaşı olgunlaşınca sanki vatana millete faydası mı dokunacak? Ömür boyu hapse tıkılmalıdır.
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KEMALİST KEMAL: Almanlardan bizene.
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