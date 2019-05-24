Almanya BIG Genel Başkanı Yıldız: "Tarihi fırsatı iyi değerlendirelim"

Almanya'da Türk kökenlilerin kurduğu Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, 26 Mayıs'ta 28 ülkede gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım çağrısı yaparak, Avrupa'da yükselen ırkçılara karşı tek çarenin bu olduğunu vurguladı.

Almanya'da Türk kökenlilerin kurduğu Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, 26 Mayıs'ta 28 ülkede gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılım çağrısı yaptı. Yıldız, Avrupa'da yükselen ırkçılara karşı tek çarenin bu olduğunu vurguladı.

"60 senelik zulme son vereceğiz"

Yıldız, geçtiğimiz günlerde partisine yönelik tehdit mektuplarının savcılık tarafından araştırıldığını ancak kanunlar gereği savcılığın kendisine koruma vermediğini belirtti. Yıldız, seçimler öncesi kendilerine ince mesaj verilmeye çalışıldığını söyledi. Yıldız açıklamasında, "Biz, Almanya'da NSU cinayetlerini yaşadık, 8 Türk vatandaşımız, sadece Türk olduğu için katledildi. Biz, Möln'leri yaşadık, biz Solingen'i yaşadık. İnsanların yakıldığı, faili meçhul bir çok cinayet yaşadık. O yüzden ciddiye almamız lazım. Fakat kesinlikle korkmuyoruz. Biz yola çıktığımızda samimi söylüyorum kefenimizle çıktık. Burada biz milletimizin 60 senedir gördüğü zulme son vermek zorundayız. Bu insanlar buraya kırmızı halılar verilerek getirildi. Bu ülkenin kalkınmasında ciddi rol üstlendiler. Şu anda 60 sene olmuş, Türklerin sırtından hale siyaset üretiliyor. Özellikle, 11 Eylül sürecinden sonra, İslamofobik saldırılar, İslamofobik söylemler, ırkçı söylemler gün geçtikçe artıyor. BİG Partisi olarak bunların karşısında olan tek partiyiz. İstedikleri kadar tehdit etsinler, istedikleri kadar mektup yollasınlar, bu bizi davamızdan vazgeçirmeyecek. Almanya'da geçen sene İslami kurumlara 910 saldırı gerçekleştirildi. Almanya'da olan ırkçılık artık ideolojik bir ırkçılık değil, bu eyleme dönüşmüş bir ırkçılık. Maalesef, AfD gibi sağ diyemiyorum. Irkçı bir partinin, ırkçılığı kurumsallaştırılması ile birlikte de bu ırkçılık maalesef toplumda da ciddi anlamda bir kabul gördü. Nitekim AfD Partisi, Sosyal Demokratlarla baş başa gidiyor. Almanya'da yapılan, mültecilerle, göçmenlerle, çeşitlilik taşıyan unsurlarla yapılan yanlış siyasetin sonucu bu AfD dediğimiz Almanya için alternatif, ama kötü bir alternatif, ırkçı bir alternatif partinin doğmasına sebep oldu. Burada bizim vatandaşlarımıza önemli bir görev düşüyor. 26 Mayıs'ta 28 ülkede gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Bu tarihi bir fırsat. Bu seçimlerde baraj yok. Dolayısı ile bizim Almanya genelinde 150 bin oyla hem Brüksel'de, hem de Strasburg'ta bir koltuğumuz olacak. Dolayısı ile vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı davranması lazım. BİG Partisi, Almanya'nın bütün seçim bölgelerinden, seçime giriyor. Partimiz, seçim pusulasında 22'inci sırada. Tek bir oyla ırkçılara haddini bildireceksiniz" diye konuştu.

"Almanya sağa doğru, ırkçılığa doğru kayıyor"

BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, Almanya'nın komşusu ülkelerde ırkçı partilerin ilk sıralarda yer aldığını, bu partilerin de seçime çok güçlü gireceğini ifade ederek, giderek artan İslam düşmanlığına dikkat çekti. Yıldız, "Bu partiler ortak bir koalisyon oluşturacaklar. Bu koalisyonun da ana amacı İslamın tehlikeli bir ideoloji olduğunu savunarak, İslam'ın yasaklanmasını veya Müslümanların haklarının daha da kısıtlanmasını talep edecekler. Geçen hafta ilk örneğini Avusturya'da gördük" dedi.

Yıldız şöyle konuştu:

"İslam, Almanya'nın ikinci büyük dini ama bunu tanımayan bir zihniyet var. Yani hala Almanya'daki Müslümanların statüsü hala bir dernek statüsünde. Kültür derneği statüsü. Almanya'da üç bin camimiz var. Bunların hiçbiri İslami kurum olarak geçmiyor. Alman kanunlarına göre kültür derneği olarak geçiyor. Hala Almanya İslamı tanımadı. Almanya şu anda maalesef çevresindeki komşulardan da etkilenerek, gittikçe sağa doğru kayıyor, ırkçılığa karşı kayıyor. Bu bizi gerçekten kaygılandırıyor. Almanya'da ırkçılığın bedeli maalesef çok ağır. İnsanlar öldürülüyor, evler yakılıyor. Bu konuda maalesef yeterli önlemlerde alınmıyor. Ne camilerimiz korunuyor, nede önemli diyebileceğimiz insanlarımız ve kurumlarımız hiçbir şekilde koruma altında değil."

Yıldız, Almanya'daki mevcut partilerin Türkiye karşıtı politikalarla oy toplamaya çalıştıklarına vurgu yaparak, BİG Partisi'nin AP'de temsil edilmesini Türkiye'nin AB sürecindeki samimiyeti ve duruşu noktasında da önemli bir temsil olacağını belirterek, herkesin tarihi bir sorumluluğu yerine getirip mutlaka sandığa gitmesini istedi.

BIG milletvekili adayları Almanlara Türk lokumu ikram ederek, partilerini tanıttı. - DORTMUND

Kaynak: İHA