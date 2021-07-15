Almanya Başbakanı Merkel'in zor anları! Canlı yayında uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya Başbakanı Merkel'in zor anları! Canlı yayında uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşlarla çevrim içi düzenlenen bir toplantıda uyukladı. Bir buçuk saatlik toplantının başlarında oldukça enerjik görünen Merkel, soru-cevap maratonuyla birlikte giderek yoruldu. Kendini uyanık tutabilmek için devamlı gözlerini ovuşturan Şansölye'nin uyuklayan hali emeklilik kararının ne kadar doğru olduğunu da gözler önüne serdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşlarla çevrim içi bir toplantıya katıldı. Alman televizyonları tarafından yayınlanan ve Almanya Hükümeti'nin resmi sitesine yüklenen bir buçuk saatlik toplantı videosunda başlarda oldukça enerjik ve neşeli olduğu görülen Şansölye'nin aradan geçen bir saatlik soru-cevap maratonuyla birlikte giderek yorulduğu ve uykusunun geldiği görülüyor.

KENDİNİ UYANIK TUTABİLMEK İÇİN GÖZLERİNİ OVUŞTURDU

Toplantının sonlarına doğru koronavirüs salgını, Afganistan ve Almanya'nın pandemi dönemi sonrasıyla ilgili sorular soran vatandaşı dinlerken gözleri kapanan Merkel'in neredeyse uyuduğu, gözleri kapanırken son anda toparlandığı ve kendini uyanık tutabilmek için gözlerini ovuşturduğu görülüyor.

"EMEKLİLİK KARARININ DOĞRULUĞU ONAYLANMIŞ OLDU"

Merkel'in bu uyuklayan hali özellikle Almanya'da birçok kişi tarafından sosyal medya yoluyla paylaşılırken Alman liderin emeklilik zamanının geldiğiyle ilgili verdiği kararın doğruluğu onaylanmış oldu yorumları yapıldı.

Almanya Başbakanı Merkel'in zor anları! Canlı yayında uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu
Almanya'da sel felaketi! 6 bina yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi
Almanya'da sel felaketi! 6 bina yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Kadir Doğulu Serra Arıtürk Sertab Erener
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya Başbakanı Merkel'in zor anları! Canlı yayında uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:52:52. #1.14#

title