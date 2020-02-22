Almanya Azerbaycanlılar Birliği Başkanı Musayev: "Hocalı'ya adalet istiyoruz"

22.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:28

Hocalı Katliamı, 28. yıl dönümünde Berlin'de düzenlenen büyük bir mitingle anıldı. Almanya Azerbaycanlılar Birliği Başkanı Dr. Yaşar Musayev yaptığı açıklamada "Hocalı'ya adalet istiyoruz" dedi.



Almanya'nın başkenti Berlin'de tarihi Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Platz Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 1992 senesinde Ermenilerin Azerbaycan toprağı olan Hocalı'da gerçekleştirmiş oldukları katliamda ölenler anıldı. Hocalı Katliamı anma törenine Almanya'da ve dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Azerbaycan diaspora teşkilatları katıldı.



Miting, Azerbaycan ve Almanya'nın milli marşlarının okunması ve ardından Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenler için bir dakika saygı duruşuyla başladı. Dev bir Azerbaycan bayrağının açıldığı etkinlikte, Ermenistan'ın Karabağ işgaline son vermesi istendi. Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ'ın er veya geç geri alınacağının vurgulandığı mitingde, birçok farklı dilde açıklamalar yapıldı. Brandenburg Kapısı önünde çok sayıda Azerbaycan bayrağının dalgalandığı ortamda, "Hocalıya Adalet", "Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır", "Sahtekar Ermenistan", "Karabağ Bizimdir Bizim Olacak" sloganları atıldı.



Almanya Azerbaycanlılar Birliği Başkanı Dr. Yaşar Musayev, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak amaçlarının hem Karabağ'ın işgalden kurtarılması hem de Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anmak olduğunu söyledi. Brandenburg Kapısı Önünde 'Hocalıya Adalet', 'Karabağ'a Adalet' mottosuyla toplandıklarını belirten Musayev "Almanya'da ve dünyanın pek çok yerinde faaliyet gösteren 30'dan fazla diaspora teşkilatları olarak toplandık. Azerbaycan'ı seven birçok ülke vatandaşları da bize destek veriyor. İşgal edilen Karabağ'ın ve Karabağ etrafında işgal edilen Azerbaycan topraklarının iade edilmesi, yine öz yurtlarından sürülen Azerbaycanlıların topraklarına dönmesini talep ediyoruz. Hocalı Katliamı'nın dünya milletleri tarafından hakkıyla tanınmasını istiyoruz, Hocalı'ya adalet istiyoruz" diye konuştu.



Pariser Platz Meydanı'ndaki miting ve anma törenine yaklaşık bin kişi katıldı. Berlin'de yaşayan bazı Türkler de bayrakları ve pankartlarıyla katılarak mitinge destek verdi.



1992 yılında Ermenistan, Azerbaycan'a ait olan Özerk Karabağ bölgesini işgal etmiş, işgal sırasında Hocalı Kasabasına giren Ermeni Birlikleri resmi rakamlara göre 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere toplam 613 sivil Azerbaycanlıyı katletmişti. - BERLİN

Kaynak: İHA