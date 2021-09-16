Alman vatandaşı Meşale Tolu'nun davasında mütalaa - Haberler
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Alman vatandaşı Meşale Tolu'nun davasında mütalaa

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alman vatandaşı Meşale Tolu'nun davasında mütalaa

Alman vatandaşı Meşale Tolu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın 'MLKP terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Alman vatandaşı Meşale Tolu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın 'MLKP terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, Tolu'nun iki suçtan da, delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar verilmesi istendi.

Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın, 'MLKP' terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ceren Çoban ile sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Almanya Başkonsolosluğu yetkilileri izleyici olarak yer aldı.

Meşale Tolu'nun beraatı istendi

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Meşale Tolu Çorlu'nun ölen örgüt üyelerinin anıldığı bazı eylemlere katılmasının tek başına, örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığını göstermeyeceği ve bu şekildeki fiillerin sanığın örgüte sempati duyduğunu gösterir veriler olarak kabul edilebileceği kaydedildi. Sanığın örgüt hiyerarşisi içerisinde yer alıp, örgüt adına faaliyetlerde bulunduğuna dair şüpheden uzak ve somut delil elde edilemediğinden 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraatına karar verilmesi istendi. Sanığın örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek şekilde propagandasını yaptığına dair somut ve kesin delil elde edilemediğinin anlatıldığı mütalaada, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraatına karar verilmesi talep edildi.

11 sanığın beraatı talep edildi

Savcılık mütalaasında, sanıklar Bilal Ateş, Ceren Çoban, Fırat Çağla, Fatma Çiftçi, Mustafa Tezel, Osman Tunç, Özge Gür, Sinan Aktaş, Umut Aktaş, Yağmur Emektar ve Yavuz Kılıç'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan, delil yetersizliği nedeniyle beraatlarını istedi.

Sanıklar Başak Sıla Kaymak, Birol Kurt, Levent Akhan, Mukaddes Erdoğdu Çelik, Neriman İlhan Şaşmaz, Ömer Sezin, Serkan Okatan'ın ve Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraatına karar verilmesinin talep edildiği mütalaada, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, 3 sanığın ise 'üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' ve 'örgüt propagandası' yapmak suçlarından 6 yıl 4 aydan 18 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Mahkeme, sanık ile avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

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