Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlik'te ABD uçaklarının hareketliliği

Alman Der Spiegel dergisinin 'Alman güçleri İncirlik'ten çekilmeye başladı' dediği İncirlik Hava Üssü'nde Amerikan uçakların hareketliliği yaşandı



ADANA - Alman Der Spiegel dergisinin 'Alman güçleri İncirlik'ten çekilmeye başladı' dediği İncirlik Hava Üssü'nde Amerikan uçaklarının hareketliliği gözleniyor.

Alman Der Spiegel dergisi kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Alman Federal Ordusu'na ait güçlerin bugün Türkiye'deki İncirlik Üssünden Ürdün'e taşınmaya başladığını iddia etti. Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde ise öğlen saatlerinde askeri hava hareketliliği yaşandı.

Üstten, 1 saat içerisinde 4 Amerika bayraklı tanker uçağı kalkış yaparken, 2 tanker uçağı ise üste iniş yaptı. Hangarlarda ise Alman bayraklı uçakların görülmemesi dikkat çekti.